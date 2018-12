Politica



Lucchese, Barsanti (CasaPound): "Giunta immobile, Ragghianti rimetta la delega allo sport e Tambellini convochi Moriconi"

sabato, 29 dicembre 2018, 12:19

"Quello che sta succedendo alla Lucchese è grave e purtroppo annunciato da tempo. Arnaldo Moriconi deve spiegazioni a un'intera città, ma il sindaco e l'assessore allo sport dov'erano?". Se lo chiede il consigliere Fabio Barsanti (CasaPound), all'indomani della conferenza stampa di presentazione dei nuovi proprietari della Lucchese Libertas, contestati dai tifosi al Porta Elisa.

"Dai primi di luglio CasaPound ha portato in Consiglio comunale la situazione della Lucchese - continua Barsanti - stimolando la nascita di una commissione straordinaria, che però non ha raggiunto alcun esito. Anzi, il centrosinistra si è impegnato solo a garantirsi la maggioranza dei consiglieri partecipanti. Il Comune di Lucca non riscuote nemmeno i canoni del Porta Elisa, rinunciando all'arma dello sfratto per fare pressione su Moriconi. Siamo al nulla più totale".

"Nonostante gli avvertimenti - continua la nota - il sindaco ha continuato nel suo atteggiamento da Ponzio Pilato, senza intervenire come sarebbe invece stato doveroso. Ancora peggio l'assessore allo sport Ragghianti, che di fatto non ha mai esercitato la sua delega. La situazione dello sport a Lucca è grave e oggi, con il rischio che corre la Lucchese, è diventata drammatica. Ora Tambellini convochi Moriconi ed esprima una posizione: il silenzio del sindaco in questa situazione è inaccettabile".

"Ognuno avrebbe dovuto fare la sua parte: tifosi, giornalisti e istituzioni. Ieri ero l'unico consigliere presente, mentre il sindaco e la sua giunta sono ancora una volta mancati all'appello. Non c'è più tempo per nascondersi dietro i paraventi. Durante l'ultimo consiglio comunale il sindaco Tambellini ha dichiarato di saperne quanto i tifosi, e l'assessore Ragghianti era assente. A questo punto ognuno si prenda le proprie responsabilità - conclude Barsanti - l'assessore rimetta una delega che non è evidentemente in grado di svolgere. Per il bene di Lucca".