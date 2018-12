Politica



Maniglia e Montemagni (Lega): "Troviamo fuori luogo e squallido usare una tragedia per colpire il nostro leader"

lunedì, 10 dicembre 2018, 16:59

Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana ed Elisa Montemagni, capogruppo consiglio regionale intervengono in merito al commento del presidente Enrico Rossi, e del sindaco di Capannori, Luca Menesini, sull'uso dello spray al peperoncino.

"In amore e in guerra tutto è lecito, recita un antico detto, ma in politica? Esiste una vana, seppur recondita possibilità, che in campagna elettorale si usi l'etica morale? Nella notte tra venerdì e sabato hanno perso la vita sei persone e la colpa, secondo gli esponenti del PD, ovviamente é di Salvini. I fatti dicono che probabilmente sia stato usato spray al peperoncino in un locale di Ancona e, sia il Presidente Enrico Rossi, che il sindaco di Capannori, Luca Menesini, lo collegano alla campagna della Lega e alla distribuzione dello spray alle donne. Troviamo fuori luogo e squallido usare una tragedia per colpire il nostro leader.Come Lega, abbiamo portato avanti l'iniziativa di donare lo spray al peperoncino alle donne che sottoscrivevano la tessera, non per armare pericolosi criminali, bensì per fornire uno strumento utile a persone indifese. Qualsiasi cosa può diventare pericolosa a seconda della mano che la impugna, per cui se si condanna la vendita dello spray al peperoncino, é legittimo pensare di regolamentare la vendita di forbici, coltelli, martelli ecc. Ogni strumento può essere pericoloso, bottiglie comprese, che invece vengono vendute con estrema libertà "

Purtroppo abbiamo dovuto creare un diversivo per difendere le donne, perché dopo anni di gestione PD dell'Italia, reati come lo stalking erano stati depenalizzati e la maggior parte delle vittime aveva sporto denuncia prima di morire. Matteo Salvini non ha la bacchetta magica, ma in 6 mesi di governo ha attuato molte più iniziative per la sicurezza dei Comuni, che non il Pd in tanti anni di governo. Suggeriamo pertanto agli amministratori locali e regionali di preoccuparsi di controllare i locali e le norme degli stessi, nonché di predisporre dei seri controlli all'ingresso. Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana ed Elisa Montemagni, capogruppo consiglio regionale.