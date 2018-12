Politica



Maniglia ed Andrea Recaldin (Lega): "I complimenti alle forze dell'ordine per aver arrestato un delinquente dopo averlo trovato in possesso di 150 grammi di hashish"

giovedì, 13 dicembre 2018, 15:08

Marcella Maniglia ed Andrea Recaldin, responsabili della Lega intervengono in merito ala sicurezza dei cittadini puntando il dito sull'amministrazione di Lucca e provincia.

"I nostri uomini e le nostre donne dimostrano ogni giorno il loro impegno - esordiscono - . Il Ministro degli Interni, per migliorare la sicurezza dei cittadini, ha recentemente potenziato gli organici delle forze dell'ordine, sottraendo risorse alle cooperative dell'accoglienza, grandi sostenitrici della sinistra precedentemente al Governo, e destinandole a polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine per far si che gli agenti possano avere il supporto di altri colleghi e mezzi con cui operare in realtà difficili, dove il crimine cresce in maniera proporzionale al bisogno di sicurezza che lamentano i cittadini - proseguono -.

Purtroppo a Lucca la musica è diversa e la sinistra, ahi noi al governo, ma solo per ora, di città e Provincia, è più interessata ai diritti di integrazione di chi giunge nel nostro Paese trascurando le esigenze dei nostri cittadini. Prendiamo Capannori, dove furti e rapine sono all'ordine del giorno, per non parlare del terrore che ormai hanno gli anziani, vittime di ogni possibile minaccia. Continuano a ripeterlo e non ci stancheremo mai di farlo fino a quando la situazione non sarà migliorata, fino a quando il PD non potrà più fare danni" - concludono Marcella Maniglia ed Andrea Recaldin, responsabili della Lega.