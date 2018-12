Politica



Marchini: "La sosta in viale Catalani verrà riorganizzata una volta terminati i lavori del sottopasso in modo da non perdere posti auto a servizio dei negozi"

mercoledì, 12 dicembre 2018, 14:14

Questa mattina (12 dicembre) l'assessore al traffico Celestino Marchini ha incontrato a palazzo Parensi una delegazione composta da un rappresentante dei commercianti di viale Catalani e dal direttore dell'Aci Luca Sangiorgio.

L'incontro, richiesto dagli stessi commercianti, è servito per fare il punto sul sistema della sosta nel primo tratto della strada, attualmente interessato dal cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collegherà in maniera diretta e sicura il centro città al quartiere di Sant'Anna.

Per tutto il periodo dei lavori, come era già stato annunciato dall'assessore in occasione dell'apertura della rotatoria, sarà realizzato un parcheggio provvisorio al centro della via Catalani, nel tratto compreso fra il cantiere e via Geminiani.

Per quanto riguarda invece i parcheggi a lavori ultimati, l'assessore Marchini ha rassicurato i commercianti sul fatto che i posti auto che verranno tolti necessariamente per fare posto al sottopasso da un lato e al percorso pedonale dall'altro, verranno recuperati nella riorganizzazione complessiva del sistema della sosta del tratto del viale che va dal semaforo della chiesa di Sant'Anna fino alla circonvallazione.

“Si è trattato di un confronto positivo – commenta l'assessore Celestino Marchini– . Ci siamo presi l'impegno di proseguire in questo dialogo mano a mano che il cantiere va avanti e, per organizzare al meglio il nuovo sistema di sosta in questo primo tratto del viale Catalani, realizzeremo uno studio particolareggiato che andremo a condividere con i commercianti che qui hanno le loro attività”.