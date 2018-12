Politica



Minniti (Lega): "Da oggi il partito democratico si chiama solo partito. non sono più democratici"

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:16

"La decisione del sindaco e dei consiglieri di sinistra di disertare e far fallire il consiglio comunale straordinario richiesto dall’opposizione sulle criticità del San Luca ha dell’incredibile e dimostra l’arroganza dei partiti di sinistra che rifiutano, in tal modo, il confronto democratico con gli operatori del settore e con i cittadini che avrebbero, senz’altro, avanzato proposte per migliorare la qualità dei servizi sanitari".

Sono parole del consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti dopo la decisione della maggioranza di disertare il consiglio comunale aperto previsto per il 18 dicembre.

"Pensavo - afferma Minniti -, che il PD avesse timore di affrontare un consiglio comunale che avrebbe reso evidenti le enormi colpe del PD nei disservizi sanitari ma la verità è che Sindaco e consiglieri di sinistra sono refrattari alle proposte ed ai contributi dialettici provenienti da altri soggetti.

Ben 25 persone iscritte a parlare avrebbero offerto argomenti utili per meglio comprendere la reale situazione del San Luca da rappresentare al nuovo direttore generale una volta insediato.

Invece no! Per i democratici del PD non ci deve essere nessuna discussione. Hanno pensato: ma questi della minoranza, con quale sfacciataggine osano convocare un consiglio comunale? Non sanno che possono parlare solo quando noi che deteniamo il potere diamo loro la parola? Non si rendono conto che in consiglio comunale non approviamo nemmeno le richieste più sensate come quella sul Presepe?

Cari compagni del PD - conclude Minniti -, sarebbe questa la democrazia partecipativa di cui vi vantate? Con tutta sincerità vi dico che fareste bene a farvi chiamare solo “Partito”. Di democratico vi è rimasto ben poco!".