Politica



Minniti (Lega): “Lavori a S.Anna, disagi per cittadini ed imprese”

martedì, 11 dicembre 2018, 09:58

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti attacca Tambellini e Marchini sulla realizzazione dei lavori PIU nella zona di S.Anna e sottolinea i disagi per cittadini ed imprese.



"Quod non fecerunt barbari, fecerunt Tambellini e Marchini. La famiglia Barberini mi perdonerà - esordisce il consigliere -, ma in materia di scempi urbanistici Tambellini e soci non hanno rivali".

"Ne è dimostrazione evidente - incalza - la realizzazione dei lavori PIU che nelle (pie) intenzioni di Tambellini e Marchini avrebbero dovuto cambiare il volto della zona di S.Anna. Nelle intenzioni dei nostri novelli Barberini, nel giro di pochi mesi dall’inizio dei lavori e comunque prima della fine dell’anno avrebbero dovuto essere realizzati la rotatoria sulla circonvallazione ed il sottopasso di via Catalani che a nulla hanno portato se non all’invasione degli spalti delle mura e ad infiniti disagi ai titolari delle attività commerciali nella zona per i lavori che si protrarranno, così sembra, fino a dopo l’estate del 2019.



"Non oso pensare - attacca Minniti - ai danni economici che le attività commerciali della zona subiranno a causa dell’incompetenza e dell’incapacità dell’attuale amministrazione di pianificare le attività sul territorio di concerto con i soggetti interessati".

"L’auspicio - conclude Minniti - è che l’amministrazione faccia di tutto per ridurre al minimo i disagi per cittadini ed imprese prevedendo indennizzi economici per la perdita inevitabile del giro di affari in conseguenza dei lavori".