Minniti (Lega): "Le nuove aliquote Irpef e Iuc, come al solito, penalizzano il ceto medio"

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:08

"Anziché promettere di incatenarsi al Ministero se salterà il raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia (e se lo facesse non potremmo essere che contenti anche se dubitiamo ne abbia il coraggio) il sindaco dovrebbe invece impegnarsi per risolvere subito le emergenze quotidiane del territorio legate al traffico".

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:19

Per Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl è necessario, prima di tutto, che la conferenza dei sindaci, da Altopascio a Lucca passando per Villa Basilica, si interessi e approfondisca l'argomento sanità che riguarda tutti i cittadini

venerdì, 21 dicembre 2018, 09:03

Le principali novità per i cittadini arrivano sul fronte fiscale: è stata infatti azzerata la Tasi, mentre sono state riviste le aliquote Imu e l'applicazione della addizionale comunale Irpef. Approvate anche delibere su turismo, contabilità comunale e partecipate

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:35

Cristina Petretti consigliera delegata alla sanità del Comune di Lucca e Pilade Ciardetti, presidente e della commissione socio-sanitaria del comune di Lucca intervengono in merito consiglio comunale sulla sanità

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:03

Non saranno presenti per precisa scelta stasera, in consiglio comunale, i cinque esponenti delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Remo Santini sottolineeranno così l'indignazione per l'atteggiamento tenuto dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza che hanno fatto saltare la...

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:11

Fratelli d'Italia Lucca interviene in merito ai lavori pubblici eseguiti in piazza Napoleone e denuncia di non aver ricevuto ancora risposte alle domande poste all'amministrazione comunale