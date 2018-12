Politica



Minniti (Lega): "Sulla sanità il sindaco ha la coda di paglia"

martedì, 11 dicembre 2018, 15:45

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sulle dichiarazioni del Sindaco Tambellini in merito al consiglio straordinario sulla sanità richiesto dalle opposizioni.

"Sono rimasto allibito dall’arroganza del Sindaco il quale non capisce la “pretesa” delle opposizioni di voler svolgere un consiglio comunale sulla sanità in assenza del direttore generale della azienda USL e definisce “inconcludenti e banali” le discussioni sul presepe - esordisce - .

Al professore di Sant’Alessio vorrei ricordare che le opposizioni, richiedendo un consiglio comunale straordinario sulla sanità, hanno esercitato una legittima prerogativa e non una pretesa e vorrei anche richiamarlo ad essere più rispettoso dei sentimenti religiosi di noi cristiani che abbiamo a cuore la tutela di un simbolo non solo religioso ma culturale ed identitario come il presepe.

La perdita del self control da parte del primo cittadino - incalza Minniti -, dimostra che, sulla sanità, il PD lucchese ha la coda di paglia e cerca di impedire con scuse risibili una pubblica discussione che avrebbe reso evidenti le sue responsabilità nel cattivo funzionamento del San Luca in termini di servizi alla collettività.

E’ bastata la mozione da me presentata per richiedere più posti letto per far saltare i nervi a sindaco e consiglieri di maggioranza.

“Questo consiglio non s’ha da fare” tuona sulla stampa il bravo sindaco. Invece no! Questo consiglio si deve fare - replica Minniti -. Il direttore generale non c’è ma il governatore Rossi e l’assessore Saccardi ci stanno eccome.

Caro sindaco - conclude Minniti -, si armi di coraggio e bussi alle porte dei suoi amici fiorentini. Capisco che il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare ma la situazione è diventata intollerabile e le tocca agire. Anche facendo un torto al suo amico R"ossi.