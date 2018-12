Politica



Montemagni e Minniti (Lega): "Maggioranza diserta consiglio su sanità, atteggiamento inaccettabile"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:10

Elisa Montemagni e Giovanni Minniti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e consigliere comunale a Lucca della Lega, intervengono dopo il consiglio comunale sulla sanità disertato dai consiglieri di maggioranza.



"Com'era facilmente prevedibile - esordiscono - i consiglieri di maggioranza hanno deciso di disertare in massa il consiglio comunale straordinario che doveva trattare, tra l'altro, delle svariate criticità dell'ospedale San Luca, bloccando, dunque, sul nascere un'ampia discussione sulla delicata tematica a cui avrebbero partecipato anche diversi e qualificati operatori della Sanità lucchese."



"Un'atteggiamento inaccettabile - proseguono gli esponenti leghisti - che testimonia apertamente come chi governa la città non abbia veramente a cuore le quotidiane problematiche che affliggono i cittadini, anche riguardo all'importante questione dell'assistenza sanitaria. Sarebbe stata, dunque, un'ottima occasione per analizzare le criticità e trovare, assieme agli addetti ai lavori, delle possibili soluzioni da mettere in campo per fronteggiare le varie magagne del nosocomio cittadino, ma anche quelle, ad esempio, relative ai servizi per disabili al Campo di Marte."



"Insomma - concludono seccamente Elisa Montemagni e Giovanni Minniti - è stata scritta una brutta pagina da parte di chi avrebbe il dovere di ascoltare la controparte politica ed ancora di più quei professionisti che, tra mille difficoltà, cercano di assistere nel modo migliore i degenti."