Montemagni (Lega): “Continui disservizi per i lavoratori pendolari delle cartiere lucchesi, viaggiare prima dell’alba su bus gelati non è accettabile”

giovedì, 13 dicembre 2018, 14:45

"Non è ammissibile - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che dei lavoratori, già costretti a delle alzatacce per recarsi in fabbrica, debbano anche viaggiare su autobus privi di riscaldamento e spesso complessivamente poco funzionali. Ma come - prosegue il consigliere - si rincarano biglietti ed abbonamenti anche del 30 per cento e poi questo è il servizio che si offre ai pendolari, lavoratori o studenti che siano? E' quindi più che condivisibile - precisa l'esponente leghista - la rabbia dei lavoratori delle cartiere che si sentono fortemente penalizzati da un trattamento non certamente consono alle normali aspettative da parte della CTT, in particolar modo per qual che riguarda il percorso fra Piazza al Serchio e Lucca. In pieno inverno, alle 04.00 del mattino, vi sono temperature polari - sottolinea Montemagni - e le persone rischiano quindi di ammalarsi con inevitabili ripercussioni anche sulla produttività; come si può, poi, pensare ad incentivare l'uso del mezzo pubblico, se si costringe l'utente a viaggiare in condizioni così penose? Da non sottovalutare anche il fatto che la piana lucchese è tra quelle con la qualità dell'aria peggiore, con sforamenti continui dei livelli consentiti e che, quindi, dovrebbe essere un obiettivo primario quello di favorire l'uso degli autobus. Il settore cartario lucchese-insiste la rappresentante del Carroccio-è, inoltre, giustamente apprezzato da più parti e chi ci opera è professionalmente qualificato; riteniamo, quindi, oltremodo doveroso che ci si debba impegnare affinché questi reiterati disagi cessino immediatamente. Il Pd - rileva il consigliere - come suo solito, predica bene (invitando i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici per preservare, come detto, l'ambiente) e poi razzola male, costringendo i lavoratori ad utilizzare veri e propri bus-congelatori.... Da parte nostra - conclude Elisa Montemagni - siamo pronti, qualora le cose non migliorassero, ad interloquire direttamente con l'azienda di trasporti per sollecitare una definitiva risoluzione delle suddette problematiche".