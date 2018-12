Politica



Nuova antenna di telefonia a Sant'Anna, Raspini: “Il piano della telefonia deciso sulla base di relazioni tecniche, in trasparenza e partecipazione”

mercoledì, 19 dicembre 2018, 21:47

La localizzazione della nuova antenna della telefonia mobile che si sta costruendo a Sant'Anna non è il frutto di un capriccio estemporaneo dell'amministrazione, ma era prevista dal Piano della telefonia approvato in Consiglio comunale lo scorso 8 maggio 2018 – afferma l'assessore all'ambiente Francesco Raspini - Per arrivare all'elaborazione di questo documento l'amministrazione ha compiuto tutti i regolari passaggi necessari che hanno previsto assemblee partecipative, una delle quali si è tenuta proprio a Sant'Anna.

Tutto l'iter del documento, che ha consentito l'individuazione sul territorio comunale dei punti ove inserire eventuali nuovi impianti di telefonia mobile – prosegue Raspini - è stato estremamente trasparente e opportunamente pubblicizzato sugli organi di stampa. In merito alle localizzazioni, così come per quella di Sant'Anna, ci siamo avvalsi anche della relazione tecnica di una società terza incaricata di documentare la compatibilità ambientale dei nuovi impianti ma non solo, i documenti sono stati presentati e discussi con l'Osservatorio della telefonia, composto dalle associazioni ambientaliste e da membri dell'opposizione. Solo alla luce di questi approfondimenti il Piano per la telefonia è poi stato discusso, in Giunta, in commissione e infine in Consiglio, sempre con la massima apertura a proposte migliorative.