Politica



Tambellini e il progetto (non più) segreto: candidarsi per un posto al Senato

martedì, 11 dicembre 2018, 14:45

La notizia è di quelle clamorose. il sindaco Tambellini accarezza il sogno di poter diventare rappresentante di Lucca in Parlamento, in particolare al Senato, qualsiasi siano i tempi necessari per concretizzare la scalata. Più di una voce, anzi quasi una certezza.

Un progetto a cui il suo entourage già sta lavorando. E se è vero che tre indizi fanno una prova, ecco quali sono i dati incontrovertibili che si leggono nelle mosse delle ultime settimane. L'atteggiamento del primo cittadino è mutato: onnipresente, soprattutto nelle occasioni dove c'è da parlarsi addosso, non passa settimana che oltre ai temi locali non ne affronta anche uno che riguarda l'Italia. E pure sulle questioni strategiche per il territorio, quelle incompiute da anni (vedi gli assi viari) cerca di prendere il pallino in mano e convoca una riunione fra tutti i sindaci e parlamentari: non cava un ragno da un buco, ma intanto tenta di accreditarsi come il grande tessitore che riesce a mettere tutti intorno ad un tavolo, anche anime diverse fra loro pur appartenendo allo stesso partito.

Poi, su questioni che toccano la pancia della gente, sta mutando clamorosamente atteggiamento. Prendiamo ad esempio la questione migranti. Una virata a 360 gradi: per anni ha difeso il centro accoglienza delle Tagliate, ma ora che ci sono stati gli arresti per spaccio di droga ha preso la palla al balzo per dire che va chiuso, smentendo le sue posizioni precedenti. Un modo per intercettare i voti della Lega, con cui chiunque dovrà fare i conti quando c'è un appuntamento nazionale con le urne. Ma non solo.

Da qualche tempo a questa parte, ha assunto un atteggiamento sprezzante nei confronti dell'opposizione di centrodestra, non perdendo occasione per attaccare e delegittimare chi insiste a far aprire gli occhi ai lucchesi sul bluff di questa amministrazione e sui danni che fa attraverso alcune scelte. Stavolta, fra l'altro, ha intorno a sé un nugolo di esponenti che lo spalleggiano nella corsa verso Roma.

Sì, perché è ormai acclarato (e anche questo è un altro indizio) che diventare senatore (od onorevole in alternativa) non è solo una sua ambizione. Il Pd duro e puro, quello non renziano, lo sostiene nel suo disegno: dal presidente del consiglio comunale Francesco Battistini al capogruppo Dem Renato Bonturi, passando per l'ala più estremista della Sinistra per Tambellini.

Un messaggio ben preciso al Colle barghigiano: nel momento in cui il partito democratico si sta disgregando, e Marcucci non ha ancora deciso se restare oppure seguire Renzi nel progetto di fondare un nuovo partito, il sindaco di Lucca e i suoi giocano ormai a carte scoperte. "Senza Tambellini non si va da nessuna parte" continuano a ripetere. Secondo loro il suo radicamento è l'unico antidoto in grado di controbattere l'avanzata di Matteo Salvini e del populismo, gli spetta di diritto quel posto in Parlamento che ormai da tempo non è più di un lucchese doc, perché i rappresentanti di Camera e Senato degli ultimi anni o sono provenuti dalla Valle del Serchio e dalla Garfagnana, oppure dalla Versilia.

"Stavolta dovranno fare i conti con lui", mormora un tambelliniano doc, e soprattutto non potranno dirgli di no. Il messaggio insomma è chiaro. Succeda quello che succeda, ormai la linea non la dettano più gli altri. Semmai il problema sono i tempi. Perché se il Governo giallo-verde arriverà alla scadenza naturale, si voterà nel 2023 (ovvero dopo che Tambellini avrà terminato il secondo mandato che finisce nel 2022).

Ma se l'avventura dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle dovesse interrompersi prima, ad esempio dopo le Europee 2019 o comunque entro un anno o giù di lì, Tambellini se vuole candidarsi al Senato (o in alternativa alla Camera) dovrà dimettersi anticipatamente dalla carica di sindaco. Quindi far terminare prima la consiliatura, e fare andare anticipatamente al voto i lucchesi per scegliere il sindaco. Un grande guazzabuglio. Ma ormai la corsa è partita.