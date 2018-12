Politica



Palazzo Bertolli, Mercato del Carmine e planetario nel piano alienazione 2019-21

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:06

di eliseo biancalana

Gioielli del comune in vendita, ma bisogna vedere se qualcuno li vorrà. Ha ricevuto stamani parere farevole dalla commissione bilancio il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2019-21. Via libera anche al programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi.



Palazzo Bertolli, Mercato del Carmine e planetario sono i tre immobili che il comune spera di riuscire ad alienare. Palazzo Bertolli è la ex sede delle fiamme gialle in piazzale Risorgimento. L'idea del comune, come spiegato dall'assessore Gabriele Bove, è quella di venderla all'asta per un valore di 1 milione e 260mila euro. Palazzo Orsetti ha già provato a vendere in passato, adesso ci riprova abbassando del 20 per cento il prezzo. L'assessore ha inoltre sottolineato la necessità di realizzare il parcheggio nel piazzale.



Poche invece le speranze di riuscire a vendere il planetario a San Marco. Anche in questo caso verrà fatta un'asta. La stima del bene è di 810mila euro, ma per chi acquista c'è più di 1 milione di euro di lavori da fare, per un immobile che ha destinazione socioculturale. "Mission impossible" l'ha definita il vice sindaco Giovanni Lemucchi. Per quanto riguarda il Mercato del Carmine, è attualmente aperto il bando per la valorizzazione che scade il 15 gennaio.

Entrambe le delibere sono passate con il voto favorevole del solo centrosinistra.