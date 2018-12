Politica



Partiti e liste civiche di centrodestra: "No al rinvio del consiglio comunale su sanita"

sabato, 8 dicembre 2018, 18:53

"La maggioranza di centrosinistra insiste per far slittare il consiglio comunale straordinario su situazione ospedale San Luca e sistema salute territoriale fissato per martedì 18 dicembre alle 21 grazie alle firme raccolte da partiti e liste civiche di centrodestra. E' una scusa per evitare di affrontare la questione dal punto di vista degli operatori". Lo sostengono in una nota Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega con le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Partiti e liste di centrosinistra affermano che la seduta si debba svolgere all'anno nuovo, quando sarà nominato il nuovo direttore generale dell'Asl Nord Ovest - spiegano i consiglieri di centrodestra e civici - ma si tratta di una giustificazione che non sta in piedi, perchè noi abbiamo deciso di far convocare il consiglio straordinario in forma aperta per ascoltare tutti gli attori della sanità, dai vertici delle direzione ospedaliera, nominati da tempo e quindi operativi, all'Ordine dei Medici, Collegio Infermieri, sindacati di settore, associazioni, comitati e altri che vorranno dare il proprio contributo per avere un quadro dei problemi. Ecco perchè non c'è motivo per rinviare la seduta, proprio perchè voluta da noi per ascoltare testimonianze ed esigenze. Anzi, riteniamo che attraverso le parole di quanti interverranno al consiglio comunale, il nuovo direttore generale dell'Asl Nord Ovest che verra', potra' avvalersi di una fotografia chiara delle questioni da affrontare". Concludono i consiglieri comunali: "Già abbiamo spiegato che è nelle nostre intenzioni realizzare un confronto costruttivo, quindi riteniamo che la maggioranza non abbia alibi. A meno che si voglia evitare il dibattito per timore di cosa possa emergere. Dunque nessun arretramento da parte nostra: si faccia il consiglio comunale straordinario già fissato per il 18, dando spazio all'intervento di esterni che ci rappresentino le attuali condizioni della sanità".