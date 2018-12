Politica



Petretti e Ciardetti: "Il consiglio comunale sulla sanità si terrà non appena verrà nominato il nuovo direttore generale di area vasta nella commissione sociosanitaria"

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:35

Cristina Petretti consigliera delegata alla sanità del Comune di Lucca e Pilade Ciardetti, presidente e della commissione socio-sanitaria del comune di Lucca intervengono in merito consiglio comunale sulla sanità.

"In questi ultimi tempi sono aumentati mugugni e insoddisfazioni nei confronti della sanità in generale e in particolare di quella di Lucca di cui si lamenta insufficienza di posti letto, problemi al pronto soccorso e lentezze negli esami clinici - esordiscono Petretti e Ciardetti - . La cosa può non consolare, ma bisogna però ricordare che il problema è diffuso e che la Toscana occupa il 2° posto in Italia per qualità dei servizi sanitari. E Lucca è inserita in questo contesto. Purtroppo le prospettive politiche nazionali non lasciano ben sperare anche in questo senso.

La commissione sociosanitaria, pertanto cercando di essere stimolo e proposta per l’Amministrazione già da qualche tempo ha avviato approfondimenti sull’argomento: visita a Campo di Marte, incontro con il responsabile di Zona il dott. Luigi Rossi e ultimamente visita al S.Luca.

Tutto a posto? No di certo. Abbiamo riscontrato serietà e professionalità, ma anche messo a fuoco problemi la cui analisi aiuterà l’Amministrazione a fare proposte all’ASL. Si all’ASL e alla Regione; perchè lo ricordiamo che l’ospedale non dipende dal Comune di Lucca e all’ospedale - contrariamente a quanto si sente dire in questi infuocati giorni- ci teniamo tanto quanto tutti i cittadini della nostra città e del comprensorio che gravita su S.Luca.

Sulla salute non si scherza, né ci si comporta come se si fosse in una perenne campagna elettorale .E in ogni caso nessuna opportunità è stata persa, perchè il Consiglio aperto a breve si farà - rassicurano .-

In preparazione di questo consiglio comunale sulla sanità che si terrà non appena verrà nominato il nuovo direttore generale di area vasta nella Commissione sociosanitaria abbiamo programmato un ciclo di incontri ( il primo si terrà venerdì 21 dicembre) con gli operatori e i tecnici dell'azienda sanitaria, Al questo incontro parteciperà il Dr Marco Farne', direttore delle Cure primarie, responsabile della medicina territoriale. In quella sede verranno affrontati i problemi inerenti la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, l'organizzazione e la necessità di aumentare letti di cure intermedie, i rapporti con i medici di medicina generale.

Ai primi di gennaio seguiranno altri incontri che avranno per tema l'organizzazione e le criticità dell'ospedale S. Luca, la dotazione degli organici e l'integrazione socio sanitaria, con la partecipazione dei referenti di ciascun settore.

Questo a nostro avviso - proseguono - è il modo più corretto e responsabile di prepararci ad un appuntamento su un tema così importante come quello delle politiche sanitarie nel nostro territorio in riferimento al consiglio comunale programmato. Rimandare di 20 giorni un consiglio aperto alla cittadinanza, non voleva dire disinteressarsi della sanità, ma occuparsene in modo più proficuo ed efficiente con interlocutori certi.

Questi appuntamenti di commissione consentiranno ai consiglieri, di maggioranza e di minoranza, di dotarsi di una maggiore consapevolezza circa le problematiche e le opportunità del nostro sistema, ponendo tutti nelle condizioni di formulare proposte e osservazioni a ragion veduta.

Crediamo molto in questo percorso di approfondimento e pensiamo che, al di là delle contrapposizioni, degli scontri e delle strumentalizzazioni politiche, possa e debba esistere uno spazio di collaborazione a tutela del bene più caro: quello della salute che ripetiamo interessa a tutti2 concludono.