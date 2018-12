Politica



Recaldin e Montemagni (Lega): "Menesini con il suo atteggiamento irresponsabile tiene in scacco tutta la Provincia"

martedì, 4 dicembre 2018, 15:06

Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario provinciale della Lega intervengono in merito agli assi viari.

"Menesini e il PD capannorese si dimostrano ancora ostili agli Assi Viari. Non che ce ne fosse bisogno ma anche questa volta il Sindaco di Capannori coglie l'occasione per distruggere quello che con fatica le altre forze politiche tentano di costruire - esodiscono così Recaldin e Montemagni della Lega - . Così mentre il PD con i suoi esponenti di spicco - nell'incontro di ieri al Comune di Lucca - si dice a favore dell'opera che ricordiamo ad oggi è finanziata solo in parte, già si legge sulla stampa una serie di comunicati atti a gettare alle ortiche il lavoro di costruzione, riportando tutto al via come in un ipotetico Gioco dell'Oca. La cosa - incalzano i due esponenti del Carroccio - potrebbe essere divertente se tutto questo non prefigurasse un danno nei confronti di cittadini ed aziende del territorio che da troppo tempo pagano un atteggiamento irresponsabile da parte di Menesini. Non è possibile tenere in ostaggio il tessuto economico di un'intera provincia a causa dei capricci di un amministratore che - al tramonto della sua carriera politica - non riesce a trovare di meglio che provare ad ostacolare l'opera con tutte le sue forze, come a volersi portare la nostra provincia nel baratro, alla stregua del bambino che non potendo più partecipare alla partita si porta via il pallone" concludono.