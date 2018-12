Politica



Ristoro della Casermetta, si salvi chi può

martedì, 4 dicembre 2018, 19:53

"Una trave portante del Ristoro della Casermetta che cede pochi anni dopo il restauro, questa è l'immagine di Lucca oggi": lo dichiara Fratelli d'Italia Lucca.

"Spiace dover nuovamente sottolineare che durante gli ultimi due mandati amministrativi sono sempre più le opere pubbliche che hanno subito interventi che invece di riportarle allo splendore di un tempo le hanno danneggiate – prosegue FdI – Per il ristoro, tra l'altro, accanto all'investimento pubblico c'è stato quello sostanzioso della Cassa di Risparmio di Lucca che aiutò il Comune a raggiungere i forse 300 mila euro necessari per l'intervento, non v'è infatti certezza su quanto effettivamente sia stato stanziato, oggi però i 70 mila euro richiesti dal nuovo lavoro di restauro saranno tutti onere dell'amministrazione comunale e dunque di tutti i lucchesi".

"Chiediamo ancora all'amministrazione la necessaria serietà in merito ai lavori pubblici: maggiori controlli e trasparenza su chi e come esegue i lavori, sui criteri di collaudo e, non meno importante, quando si verificano tali episodi non aver paura di richiedere i danni, perché sarebbe un'azione di rispetto verso la cittadinanza – chiude Fratelli d'Italia – Il lavoro dimostratosi raffazzonato in pochi anni è tra l'altro un danno d'immagine a livello internazionale, in quanto sito nel percorso della via Francigena".