Santini: "Grazie a Giovanni Torre, finanziato un intero anno scolastico per alunni del Madagascar"

mercoledì, 26 dicembre 2018, 13:32

Continua ad essere vivo il ricordo di Giovanni Torre, l'ex assessore prematuramente scomparso nel giugno scorso e sempre attivo sul fronte della politica fino agli ultimi giorni della sua vita. Ma oltre alle sue doti e all'amore per Lucca, che lo ha visto protagonista di un indimenticabile impegno a servizio della città, in questi giorni i familiari e gli amici vogliono comunicare un importante traguardo raggiunto grazie alla sua generosità.



Durante un viaggio in Madagascar, Torre aveva conosciuto ed apprezzato l'attività legata a Manina, una donna italiana insegnante di filosofia in pensione, che 20 anni fa arrivò nell'isola per trascorrervi una vacanza e affascinata dal posto decise di trasferirsi stabilmente, iniziando a costruire in loco alcune scuole e stipendiare dei maestri, realtà che continua ad operare attraverso una onlus. I soldi delle sponsorizzazioni raccolte da Giovanni intorno al progetto 'Vogliamo il Summer Festival', uniti alle offerte ricevute dagli amici dopo la sua morte e al fondamentale impegno portato avanti dalla sua famiglia, hanno permesso di finanziare la spesa di un intero anno scolastico in Madagascar per una scuola di 60 alunni.



"Giovanni aveva un cuore grande e lo ha sempre dimostrato - spiega Remo Santini, co-fondatore insieme a Torre della lista civica SìAmoLucca - e anche il progetto in Madagascar lo dimostra. Come abbiamo sempre detto, la nostra intenzione è quella di portare avanti i valori e le idee di una persona che ha rappresentato il nostro punto di riferimento, e senza cui ci sentiamo piu' soli. Altre iniziative sul fronte del sociale e della salute verranno annunciate nelle prossime settimane. Chiunque voglia aderire al progetto in Madagascar o ad altre iniziative benefiche che si terranno in nome di Giovanni, puo' contattare il numero telefonico della segreteria di SìAmoLucca (371-3548043) o scrivere una mail a siamolucca@gmail.com, oppure visitare il sito www.bambinidimanina.net".