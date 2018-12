Politica



Santini: "Piazza Grande vergogna di Natale: il prossimo anno si cambi rotta"

venerdì, 28 dicembre 2018, 12:02

"Lucca è una città di grande pregio artistico, e le scelte che riguardano i suoi angoli principali deve essere all'insegna della qualità: l'allestimento natalizio in piazza Grande per il periodo delle Festività, deciso dal comune, è una vergogna".



Lo sostiene Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca, che sulla questione ieri sera giovedì 27 dicembre ha presentato una raccomandazione rivolta al sindaco Tambellini e all'assessore al commercio Valentina Mercanti nel corso del consiglio comunale, affinchè non si ripeta piu' in futuro un allestimento del genere.



"Pur avendo rispetto per tutti gli operatori che lavorano in piazza Grande - ha spiegato Santini - riteniamo che lo spazio suggestivo di uno dei principali luoghi di incontro del centro storico, sia stato trasformato in un luna park di dubbio gusto : fra le attrazioni c'è addirittura una fattucchiera che legge la mano, per non parlare della pesca delle oche e un'accozzaglia di attrazioni incompatibili tra loro, tra cui il solito mercatino etnico e una pista di pattinaggio inspiegabilmente coperta con una struttura di forte impatto".



Nella raccomandazione, Santini ha sottolineato anche un altro aspetto. "L'amministrazione Tambellini si vanta di usare il pugno duro per il rispetto del decoro in varie zone del territorio - ha aggiunto il capogruppo di SìAmoLucca - e poi realizza un allestimento nella principale piazza cittadina che grida vendetta. Chiediamo dunque al Comune che il prossimo anno si cambi rotta e non si sfregi l'aspetto monumentale del centro storico, e che per attirare gente durante le Festività si lavori ad un piano complessivo che esalti le bellezze e non le mortifichi".