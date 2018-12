Politica



Siamo Lucca e Lucca in Movimento: "Rischi potabilità dell'acqua, perché il comune non risponde?

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:24

"Nonostante siano trascorsi due giorni, non abbiamo ricevuto notizie dal comune in merito alla nostra richiesta urgente a mezzo stampa di chiarimenti sull'ordinanza del sindaco che vieta l'uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio, e soprattutto non abbiamo ricevuto risposta alla domanda sui motivi per cui si è deciso, visti i rischi, di non prendere un analogo provvedimento per le private abitazioni".



Lo sottolineano in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Dopo lo stop per le fontane che si trovano a San Marco, davanti alla chiesa, e in prossimità dell'Hotel Celide in viale Giusti, avevamo chiesto chiarezza sui potenziali pericoli anche per le numerose famiglie che abitano nelle due zone in questione, visto che le fontane sono allacciate alla stessa rete idrica che serve le case. Ma nulla, tutto tace. Allora rivolgiamo lo stesso quesito anche all'Asl e alla Geal, oltre a riproporlo al comune stesso. Non vogliamo pensare che ci sia qualcosa da nascondere, ed essendo in ballo la salute dei cittadini, esigiamo che vengano fornire a loro più che a noi la rassicurazioni del caso. Oppure è chiedere troppo?"