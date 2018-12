Politica



SìAmo Lucca: "Fontane chiuse, stesso acquedotto che serve le case. Non ci sono rischi anche per le famiglie?"

mercoledì, 5 dicembre 2018, 16:57

"Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Lucca ieri 4 dicembre ha emesso un'ordinanza di divieto di uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio, precisamente quelle che si trovano a San Marco, davanti alla chiesa, e in prossimità dell'Hotel Celide in viale Giusti, a seguito della comunicazione da parte degli uffici competenti dell'Asl sui risultati delle analisi microbiologiche eseguite su campioni prelevati. Ma perché non è stato preso un analogo provvedimento oppure non si è data comunicazione dei rischi anche alle numerose famiglie che abitano nelle due zone in questione, visto che le fontane sono allacciate alla stessa rete idrica che serve le case?" A porre l'interrogativo urgente al sindaco Tambellini sono i consiglieri comunali delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Se i risultati degli esami che sono stati effettuati dall'Asl hanno indotto il sindaco a firmare l'ordinanza per le fontane - aggiungono i consiglieri - ci chiediamo perché nulla è stato fatto per gli abitanti delle aree vicine, che ignari stanno continuando a bere l'acqua dal proprio rubinetto di casa. E' la Geal che ha suggerito al sindaco come muoversi? A quanto risulta ,le due fontane non hanno vita propria, ma sono allacciate appunto alla stessa rete dell'utenza dell'acquedotto di S.Marco e dell'Arancio. Crediamo che i cittadini debbano essere informati su quanto sta accadendo, e se c'è stata una negligenza nel non adottare l'ordinanza anche per chi vive nelle case".