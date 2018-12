Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Capannori scarichera' altro traffico su Lucca, ma Tambellini dorme, prenda provvedimenti"

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:08

"Anziché promettere di incatenarsi al Ministero se salterà il raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia (e se lo facesse non potremmo essere che contenti anche se dubitiamo ne abbia il coraggio) il sindaco dovrebbe invece impegnarsi per risolvere subito le emergenze quotidiane del territorio legate al traffico". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa dell'imminente installazione delle telecamere in viale Europa a Marlia, presumibilmente in febbraio, per decisione del Comune di Capannori. Come si può ben immaginare, la loro messa in funzione scaricherà un ulteriore mole di traffico, in particolare automezzi pesanti, sulle strade intorno alla nostra città, ovvero circonvallazione e viali limitrofi - spiegano i cinque consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini -. Non sarà magari risolutiva, ma ci chiediamo se non sia il caso che Tambellini emani un'ordinanza di stop ai mezzi pesanti su alcune arterie del nostro territorio almeno in alcune fasce orarie (come aveva detto tempo fa rimangiandosi poi l'annuncio) un provvedimento dunque analogo a quello preso da Menesini per Capannori. Non si comprende la timidezza del sindaco su una questione così seria, considerando che ci sono sentenze in cui si stabilisce che un'ordinanza presa da un Comune vicino debba essere concordata con il Comune limitrofo e confinante, viste le ripercussioni possibili in tema di circolazione". Aggiungono gli esponenti delle liste civiche: "La prima ordinanza di stop ai Tir sul viale Europa del Comune di Capannori risale a molti anni fa e non si è mai fatto nulla per contrastarla, ora non si fa nulla nemmeno per la restrizione ulteriore che sarà rappresentata dall'attivazione delle telecamere che commineranno multe ai Tir. I lucchesi non sono di serie B, invitiamo quindi Tambellini ad uscire allo scoperto e prendere tutti i provvedimenti per tutelare la sicurezza e la salute dei suoi cittadini, messa a dura prova da Menesini. Il rischio è che intorno alle Mura si scateni un inferno".