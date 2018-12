Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Sindaco e maggioranza arroganti, stasera non saremo in consiglio per protesta"

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:03

Non saranno presenti per precisa scelta stasera, in consiglio comunale, i cinque esponenti delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Remo Santini (appartenenti ai gruppi di SìAmoLucca e Lucca in Movimento) protesteranno, attraverso la loro assenza, sottolineando così l'indignazione per l'atteggiamento tenuto dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza, che martedì hanno fatto saltare la seduta straordinaria aperta su ospedale San Luca e sanità territoriale, in cui 20 persone (in maggioranza operatori ed esponenti dei comitati) si erano iscritti a parlare.

"Una decisione che riteniamo gravemente lesiva dei diritti dell'opposizione e soprattutto della democrazia rappresentativa - si legge in una nota -. La scelta di mettere in atto il dissenso da parte dei cinque consiglieri comunali delle liste civiche, ricade dunque sul primo consiglio comunale programmato dall'amministrazione dopo quello che è stato fatto andare deserto. Stasera la maggioranza che governa il Comune approverà ciò che vuole sia con noi che senza di noi perché hanno i numeri per farlo, come sempre del resto, circostanza a cui viene abbinata da inizio mandato una totale noncuranza delle nostre idee. Torneremo ad essere presenti regolarmente alla seduta di consiglio comunale programmata per il 27 dicembre, convinti tuttavia che l'atteggiamento della maggioranza debba profondamente cambiare".