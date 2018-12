Sopralluogo dei consiglieri comunali a piazzale Sforza

Altri articoli in Politica

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:41

PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini intervengono per chiedere che il consiglio straordinario aperto sul San Luca, richiesto dalle opposizioni, si tenga dopo la nomina del nuovo direttore generale dell'Asl, quindi ad anno nuovo

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:39

L'assessore Bove interviene a seguito di numerose segnalazioni e conferma la propria presenza all'incontro a Palazzo Ducale

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:35

"Droga e cessione di stupefacenti in città, è bastato un blitz delle forze dell’ordine per riscoprire i volti dei soliti noti, magrebini, nord africani, nigeriani"

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:00

Lo sottolineano i consiglieri comunali di SìAmoLucca e Lucca in Movimento Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:24

Nonostante siano trascorsi due giorni, le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento sottolineano che non hanno ricevuto notizie dal comune in merito alla propria richiesta urgente a mezzo stampa di chiarimenti sull'ordinanza del sindaco che vieta l'uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:11

Sulla vicenda dell’arresto dei tre nigeriani già ospiti del tendone in via delle Tagliate per spaccio di droga, interviene il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti