Politica



Spaccio a piazzale don Baroni, il centrodestra plaude all'operazione della polizia

giovedì, 6 dicembre 2018, 17:25

Il centrodestra plaude all'operazione delle forze dell'ordine che ha visto finire nei guai tre nigeriani per spaccio di droga nei pressi del centro di accoglienza in piazzale don Baroni. I commenti della Lega, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento e CasaPound.

"Complimenti alle forze dell'ordine che hanno arrestato iprofughi spacciatori - scrive Susanna Ceccardi, coordinatrice regionale della Lega in Toscana e consigliere del ministro degli Interni Matteo Salvini -. Finalmente questi casi di richiedenti asilo che si approfittano del sistema di accoglienza saranno

sempre meno, grazie alle nuove misure più restrittive del ministro Salvini. Adesso chiediamo che i malviventi vengano rimpatriati quanto prima". Sulla stessa lunghezza d'onda il responsabile provinciale della

Lega di Lucca. "Non contenti di essere stati mantenuti per anni con i soldi dei cittadini grazie alle scelte della sinistra queste "risorse" investivano il tempo vendendo morte ai nostri ragazzi - esordisce Andrea Recaldin -. Se ne faccia una ragione il PD buonista che a Lucca ha permesso l'invasione: la Lega è e sarà sempre contro l'immigrazione clandestina."



"Che l'area del centro accoglienza migranti alle Tagliate era a rischio lo denunciavamo da tempo, mentre il comune ci criticava, definendoci allarmisti e razzisti: invece eravamo solo realisti. Inquietano le notizie sullo spaccio di droga e sulle presenze di irregolari all'interno della struttura, la verità alla fine viene a galla. Complimenti alle forze dell'ordine" scrivono i cinque consiglieri comunali di Lucca delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.



"Una situazione gravissima ma purtroppo annunciata. È il fallimento del sistema di accoglienza" commenta Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound. "CasaPound - continua Barsanti - ha sollevato più volte il problema dello spaccio e della delinquenza legata ai richiedenti asilo, trovando il muro di gomma della sinistra. Avevamo contestato anche le modalità di controllo presso il centro, ma inutilmente. Ora gli arresti della polizia confermano gli allarmi lanciati: il campo profughi era diventato una piazza di spaccio. Se consideriamo il basso numero di presenti nel centro, emerge ancora con più gravità il mancato controllo da parte della Croce Rossa. Tutto questo ha danneggiato Lucca amministrata purtroppo da una sinistra impegnata a criticare il Decreto sicurezza invece che ad aprire gli occhi sulla realtà disastrosa che hanno creato."