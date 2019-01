Politica



Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio: la soddisfazione del sindaco Tambellini

martedì, 8 gennaio 2019, 15:40

Questa mattina a Firenze, nella sede della Regione Toscana, è stato firmato l'Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio. Soddisfatto il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che adesso chiede la massima premura per arrivare alla pubblicazione della gara d'appalto che dovrà aggiudicare i lavori per questa infrastruttura ritenuta essenziale per l'ammodernamento del sistema viario lucchese.

“Lucca ha un sistema infrastrutturale rimasto fermo all'Ottocento – ha detto il sindaco Alessandro Tambellini –, che ha assolutamente bisogno di essere ammodernato. Il nuovo ponte sul Serchio, in questo ambito, rappresenta un'opera essenziale perché allo stato attuale continuiamo a servirci di un ponte costruito in un lontano passato, che se avesse bisogno di interventi di manutenzione, e dovesse quindi rendersi necessario interdire la circolazione, renderebbe impossibili i collegamenti di Lucca con i comuni limitrofi di Camaiore e Pescaglia, bloccando di fatto un'intera vasta area. L'opera si rende ancor più necessaria per motivi legati alla sicurezza, dal momento che i ponti tradizionali, ogni volta che si registrano delle piene del fiume Serchio, presentano delle criticità”.

“Il nuovo ponte – ha aggiunto Tambellini – rappresenta il primo passo verso quell'ammodernamento del sistema viario lucchese che troverà compimento con la realizzazione dell'asse suburbano, che ne realizzerà la necessaria prosecuzione fino all'ospedale San Luca e, naturalmente, con gli assi viari”.

“Il passaggio di questa mattina con la firma dell'Accordo di Programma fra Regione e Provincia di Lucca rappresenta uno snodo centrale in questo percorso di avvicinamento alla modernità infrastrutturale di cui il territorio ha bisogno – conclude il sindaco di Lucca – . Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per arrivare a questo traguardo. Ora è necessaria la massima premura per giungere alla pubblicazione del bando di gara nei tempi tecnici previsti e finalmente all'avvio dei lavori, che è previsto per l'autunno inoltrato. Il Comune di Lucca, per quanto di sua competenza, si rende disponibile alla massima collaborazione”.