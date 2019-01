Politica



Approvati il Dup e il bilancio di previsione: polemica sui conti del comune

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:22

di eliseo biancalana

Nella seduta di ieri, il consiglio comunale del capoluogo ha approvato il documento unico di programmazione 2019-21 e il bilancio di previsione 2019. Entrambe le delibere sono passate con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra. Contrarie le minoranze, che hanno inoltre chiesto conto all'amministrazione comunale dei rilievi espressi dalla corte dei conti della Toscana sui rendiconti 2015 e 2016 del comune.

È stato il vicesindaco Giovanni Lemucchi a presentare nell'aula di Palazzo Santini il Documento unico di programmazione 2019-21. Sono quattro gli obiettivi strategici dell'amministrazione Tambellini indicati nel Dup: "una città sostenibile resiliente e sicura", "una città aperta e solidale", "una città che cresce", "una città che guarda al futuro". I contenuti del Dup sono stati criticati da Remo Santini (SìAmo Lucca): "Tutte queste grandi prospettive non le vedo". Il consigliere ha bocciato l'operato dell'amministrazione su vari fronti, dalla gestione delle Rsa alle tasse, dal turismo alla sicurezza delle scuole. A difesa dei programmi della giunta si è invece espressa Chiara Martini (PD), che ha posto il tema delle limitate risorse per gli enti locali: "La legge finanziaria non ci aiuta". La proposta di delibera è passata con 19 voti favorevoli e 11 contrari.

Lemucchi ha poi illustrato il bilancio di previsione 2019. Riduzione della pressione fiscale (grazie all'alleggerimento dell'addizionale Irpef e l'azzeramento della Tasi), attenzione al sociale (a cui sono destinati 15 milioni di euro), contrasto dell'evasione, investimenti per Quartieri social, sono alcuni degli elementi caratterizzanti del previsionale, a detta del vicesindaco. A proposito del recente pronunciamento della corte dei conti sui rendiconti 2015 e 2016, Lemucchi ha detto che il comune ha tempo fino a metà febbraio per recepire le indicazioni della magistratura contabile. Per farlo sarà presentata in giunta una delibera che sarà poi esaminata dal consiglio comunale. Le rassicurazioni dell'assessore non hanno però convinto le minoranze. Giovanni Minniti (Lega) ha messo in discussione la credibilità del bilancio preventivo alla luce del pronunciamento della corte. Critico anche Massimiliano Bindocci (M5S), che ha inoltre accusato il centrosinistra di aver fatto un bilancio conservatore sul sociale: "I più deboli rimarranno soli". Lemucchi ha controreplicato sostenendo che il pronunciamento dei giudici non ha impatto sull'attuale preventivo e ha attaccato la manovra del governo Conte perché toglierebbe risorse agli enti locali. La proposta di delibera è passata con 19 voti favorevoli e 11 contrari.

Il consiglio ha anche approvato un ordine del giorno presentato da partiti e liste civiche del centrodestra che chiede alla giunta maggiori interventi su lavoro, famiglia, opere pubbliche, edilizia e investimenti. Il testo, letto in aula da Simona Testaferrata (Forza Italia), è passato grazie all'astensione della maggioranza. M5S e CasaPound non hanno partecipato al voto.