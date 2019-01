Politica



Barsanti presenta una mozione contro l'assessore allo sport: "Presenza impalpabile"

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:53

Il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound) ha presentato una mozione nei confronti dell'assessore con delega allo sport Ragghianti. "Si tratta di una delega mai esercitata - scrive Barsanti - è doveroso che gli venga tolta".

"Lo sport è materia che comprende aspetti sociali, formativi ed economici, di importanza primaria per un Comune - continua Barsanti - e per questo non può essere esercitata da un 'super assessore' con troppe deleghe come Ragghianti. Il sindaco Tambellini in campagna elettorale scriveva: "Credo che l'intera città di Lucca, nelle sue diverse articolazioni, debba sentirsi chiamata a sostenere lo sport, dalle discipline cosiddette "minori" e giovanili, fino alle eccellenze rappresentate dalla Lucchese Libertas". Ma nei fatti tutto questo non è mai avvenuto".

"La situazione societaria della Lucchese ha tenuto banco per mesi sulle cronache locali e nazionali - dice ancora Barsanti - e io stesso ho portato più volte in consiglio comunale il grido di allarme dei tifosi. In tutto questo l'assessore preposto non ha nemmeno espresso una posizione, mentre a Lucca arrivavano preoccupati addirittura i vertici del Lega pro. Il sindaco da parte sua si è mosso tardi e male: solo ora si ricorda degli strumenti a sua disposizione per tutelare la Lucchese, nonostante io stesso lo avessi sollecitato da mesi. Il suo è quindi un ritardo colpevole".

"A questo vanno aggiunti lo stato in cui versano gli impianti sportivi a Lucca - di cui la maggioranza non è a norma - e le difficoltà che affrontano le nostre società sportive senza avere segnali dal Comune. La giunta Tambellini ha quindi disatteso completamente, anche nello sport, le promesse fatte in campagna elettorale e di fatto Lucca si trova senza un assessore preposto. Per questo - conclude Barsanti - ho presentato una mozione affinché Ragghianti lasci la delega allo sport, che di fatto non ha mai esercitato".