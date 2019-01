Politica



Bolsonaro a Lucca, Lega: "Se Tambellini non lo vuole, è un problema suo"

giovedì, 17 gennaio 2019, 10:04

Il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin, a nome di tutti gli eletti del movimento in provincia, interviene in merito alla visita del presidente del Brasile Jair Bolsonaro.



"Se Tambellini non lo vuole, è un problema suo - esordisce -. Io, invece, in qualità di commissario provinciale della Lega e a nome di tutti i rappresentanti della Lega eletti a tutti i livelli in provincia di Lucca, dai comuni al parlamento, raccolgo con grande entusiasmo il desiderio del presidente del Brasile Jair Bolsonaro - direttamente espresso al noto giornalista Bruno Vespa nel corso della trasmissione Porta a Porta di martedì 15 gennaio - di voler visitare la terra dei nonni ed a suggello e testimonianza di amicizia con il nuovo governo del Brasile per quanto fatto in questi giorni consegnando all'Italia il terrorista assassino Cesare Battisti, ci dichiariamo sin d'ora disponibili ed a disposizione per organizzare la sua migliore accoglienza in tutti i nostri comuni che ci farà l'onore di voler visitare quando a maggio verrà in Italia".



"Saremo assolutamente felici - dichiara - che possa vedere e toccare con mano la storia, la cultura, le bellezze, le tradizioni di Lucca, di Viareggio, della Versilia, della Piana e della Media Valle - Garfagnana, ripercorrendo le radici della sua famiglia ed i legami tanto profondi e ben noti che uniscono da sempre l'Italia con il Brasile dove vivono milioni di italo-brasiliani. E peraltro, il presidente ha pure degli antenati padovani come me! Non solo, ma proprio nei giorni in cui il Presidente brasiliano sarà in Toscana, in Versilia, e più precisamente a Viareggio, si terrà il Versilia Yachting Rendez Vous. Quale migliore occasione per accogliere il presidente Bolsonaro a memoria dell'esercito brasiliano che libero' la Versilia durante la seconda guerra mondiale".



"Presidente Bolsonaro - conclude -, vamos esperar por voçe aqui, em provincia di Lucca, com muito entusiasmo. A gente gosta muito do seu jeito!!!"