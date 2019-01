Politica



Bove e Marchini: "La fermata in viale Cavour per i pullman sostitutivi della linea ferroviaria Lucca-Viareggio rappresenta la soluzione più funzionale e sicura"

giovedì, 3 gennaio 2019, 16:23

È partito da ieri (mercoledì 2 gennaio) il servizio di sostitutivo di bus che saranno utilizzati dai pendolari della linea ferroviaria Lucca – Viareggio chiusa per sei mesi per i lavori di manutenzione nella galleria Ceracci.

“Il Comune di Lucca ha messo a disposizione di Trenitalia, tramite la sua partecipata Metro srl, lo spazio destinato alla fermata dei pullman lungo il lato meridionale di viale Cavour, eliminando alcuni stalli di posteggio auto a pagamento. Le fermate sono così a pochi passi dalla Stazione ferroviaria proprio per limitare al minimo i disagi per i pendolari – dichiarano gli assessori alla mobilità Gabriele Bove e al traffico Celestino Marchini – la soluzione scelta per la localizzazione del terminal del servizio sostitutivo di bus è quella più funzionale e pratica e la meno impattante per il traffico già intenso della zona; è inoltre la migliore per quello che riguarda la sicurezza stradale. Nell'ambito delle nostre competenze stiamo monitorando la situazione e ci rendiamo disponibili a intervenire per migliorare ulteriormente la logistica della zona qualora ce ne fosse bisogno”.