Politica



CasaPound: "Il mercato del Carmine serviva solo in campagna elettorale"

mercoledì, 23 gennaio 2019, 17:15

Dopo la notizia del bando deserto per la concessione del mercato del Carmine, interviene anche CasaPound. "Il Carmine è stata un'operazione principalmente elettorale. Il restauro è stato fatto piovere all'inizio delle amministrative del 2017 per poi finire in un niente di fatto. Un'altra presa in giro per la città".

"Ricordiamo - continua la nota - che quando interessava al centro sinistra, ogni settimana veniva fatto un comunicato sul Carmine. Addirittura venne organizzata una mostra all'interno e l'ufficio stampa del Comune di Lucca, sotto elezioni, non perdeva occasione di aggiornare la città anche sullo spostamento di una mattonella del mercato. Numeri, proclami, annunci, nel perfetto stile della campagna elettorale di Tambellini."

"Dopo la fase propagandistica - conclude la nota - quando si doveva passare ai fatti, l'amministrazione ha fallito. La grande cassa mediatica messa in funzione durante la campagna elettorale si è spenta e il bando per la concessione del Carmine restaurato è stato comunicato poco e male. Speriamo solo che non decidano di aspettare le prossime elezioni per trovare una soluzione".

Nella foto: Fabio Barsanti di CasaPound