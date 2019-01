Politica



Ceccardi: “La Lega toscana a fianco di Matteo Salvini"

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:56

I leghisti toscani si mobilitano nel prossimo fine settimana raccogliendo le firme a sostegno del ministro dell'interno Matteo Salvini che rischia di essere processato per la nota vicenda della nave Diciotti.



"E' inaccettabile ed inammissibile - afferma Susanna Ceccardi, coordinatrice regionale della Lega - che s'ipotizzi un procedimento giudiziario nei confronti di chi si sta costantemente adoperando per difendere il territorio nazionale da un'invasione incontrollata."



"Invitiamo pertanto tutti i cittadini toscani - prosegue l'esponente leghista -a venire presso i nostri gazebo per mettere nero su bianco la loro concreta vicinanza e solidarietà al nostro Segretario Federale; questa vicenda non deve, infatti, diventare un pretesto per mettere i bastoni fra le ruote a chi, da giugno ad ora, ha, con il suo impegno, fatto crollare vertiginosamente il numero di sbarchi nel nostro Paese (nel 2018 ci sono stati circa 23 mila sbarchi contro i quasi 120 mila dell'anno precedente, mentre da inizio anno si sono registrati 155 arrivi, a fronte di oltre 3 mila 100 avvenuti nello stesso periodo). Per la prima volta, inoltre - rileva la rappresentante del Carroccio - i rimpatri sono superiori agli arrivi ed è sceso decisamente il numero d'immigrati attualmente accolti in Italia, passando da 183 mila a 133 mila."



"I banchetti organizzati dalla Lega - conclude Susanna Ceccardi - saranno dislocati in moltissime località, piccole e grandi, della nostra regione; vi aspettiamo, dunque, perché la questione Diciotti è un caso di natura squisitamente politica e non deve minimamente riguardare le aule di un tribunale."