Politica



Cisl Fp: "Orario riabilitazione, decisione assurda e provocatoria"

domenica, 6 gennaio 2019, 09:44

La Cisl Fp Toscana Nord per l’ambito territoriale Lucca-Viareggio denuncia che i rapporti con i dirigenti del settore relazioni sindacali sono arrivati ad un punto limite.



"L’ultimo episodio - esordisce - risale a ieri e rischia di “far strappare la corda” della pazienza, del buon senso e del rispetto, dimostrati fino ad oggi dalla nostra organizzazione sindacale".

"Ci hanno riferito i lavoratori del settore - spiega - che ieri (venerdì 4 gennaio) a Lucca, durante una riunione di reparto, l’azienda ha comunicato al personale lì operante, che da lunedì 7 gennaio partirà una nuova organizzazione dell’orario di lavoro ed ha illustrato il nuovo modello organizzativo dell’orario di servizio. Il personale era stato rassicurato sullo stop dell’iniziativa, in attesa dello svolgimento dell’incontro tra OO.SS. e Azienda per il confronto sullo specifico tema. Senonché l’azienda, ancora una volta in modo unilaterale, decide di far partire la nuova articolazione oraria presso la Riabilitazione di Lucca, paradossalmente un giorno prima dell’incontro fissato con le OO.SS. per il confronto sullo specifico tema, senza considerare peraltro che il passaggio di detto confronto è obbligatorio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e contrattuale vigente".

"Chiediamo - incalza - al Commissario Usl Toscana nord ovest di farsi carico del problema e di cercare una definitiva soluzione a questa imbarazzante situazione, sulla gestione delle relazioni sindacali da parte dei dirigenti responsabili i quali, purtroppo, in questo settore si esprimono con atteggiamenti prepotenti, provocatori oltre che arroganti, come confermato anche dall’ultimo episodio sopra rappresentato. Non può, a questo punto, negarsi che l’azienda, proprio tramite detti dirigenti, continua ad operare dimostrando inadeguatezza nella gestione delle relazioni sindacali che rischiano di compromettersi in modo irreversibile, provocando peraltro gravi danni all’immagine sindacale".

"Cisl Fp Toscana Nord, fiduciosa, resta in attesa di un urgentissimo interessamento del commissario alla questione - conclude - e chiede contestualmente che venga sospesa l’attivazione del nuovo modello orario presso la Riabilitazione dell’ambito territoriale di Lucca e Viareggio, in attesa del confronto fissato per l'8 gennaio".