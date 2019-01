Politica



Civiche e partiti di centrodestra, ecco la lettera a Bolsonaro: "Onorati se verrà a Lucca"

martedì, 29 gennaio 2019, 15:27

I gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega hanno inviato oggi una lettera al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro (come preannunciato nelle scorse settimane) per auspicare che la sua visita a Lucca si concretizzi a breve, confermando nel caso la volontà di chiedere la convocazione una seduta straordinaria del consiglio comunale per dare una valenza anche istituzionale al suo arrivo. I gruppi consiliari esprimono altresì soddisfazione per la conferma arrivata anche da parte del mondo economico lucchese (come sottolineato dal dibattito di questi giorni) dell'importanza di una futura presenza di Bolsonaro a Lucca.

Ecco il testo della lettera:



Egregio Presidente Jair Bolsonaro



Abbiamo appreso con orgoglio delle sue origini lucchesi e in particolare la storia dei suoi nonni Guido Bonturi e Argentina Pardini, che emigrarono all'inizio del '900 da Sant'Anna, quartiere della nostra città, verso Campinas, per cercare fortuna in SudAmerica. Una circostanza, quella di trasferirsi all'estero per rifarsi una vita, che ha contraddistinto l'intrepida azione di migliaia e migliaia di nostri concittadini,ora presenti e stimati in tutte le comunità internazionali in cui sono riusciti ad inserirsi con grandi sacrifici ma anche con importanti risultati e riconoscimenti, portati dall'impegno nell'attività lavorativa e nel servizio verso gli altri. Recentemente Lei ha manifestato l'intenzione di far visita all'Italia e anche ai luoghi da cui provenivano i suoi avi. Riteniamo che sarebbe un onore per Lucca e anche per noi, molto sensibili al tema dei legami con le proprie radici, se questo Suo desiderio si traducesse in realtà, innanzitutto per scoprire la bellezza del territorio con il quale la sua famiglia ha legami stretti, ma anche per conoscerne il tessuto economico, da sempre improntato a rapporti con l'Europa e con il Mondo fin dalla sua antica storia. Nel caso che il suo viaggio in Italia e nella nostra città si concretizzi, chiederemo altresì la convocazione di un consiglio comunale straordinario attraverso il quale la sua visita possa avere anche il valore istituzionale che si merita.

Nella speranza di poter avere presto notizie, le porgiamo un caloroso saluto da Lucca.





I gruppi consiliari di



SìAmo Lucca

Lucca in Movimento

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega