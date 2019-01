Politica



Comitati sanità in commissione: "Campo di Marte resti a destinazione sociosanitaria"

venerdì, 25 gennaio 2019, 11:56

di eliseo biancalana

Si è svolta stamani, in commissione consiliare sociale, l'audizione di alcuni rappresentanti dei comitati sanità. Durante la seduta, presieduta da Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini), si è parlato soprattutto dell'ex ospedale Campo di Marte.



I comitati hanno anzitutto tenuto a precisare che a Lucca esistono realtà diverse impegnate per la sanità locale, che però sono unite nel chiedere che Campo di Marte resti a destinazione sociosanitaria. Marina Manfrotto (Comitato sanità lucchese) si è espressa contro l'affidamento ai privati dei servizi sanitari e ha espresso varie critiche sulla gestione dell'ASL. Armida De Santis (Lucca bene comune) ha ricordato la recente iniziativa dei comitati "L'albero dei desideri", durante la quale sono state raccolte diverse lamentele dei cittadini sull'intasamento del pronto soccorso e sul fatto che non viene consentito ai familiari di stare con le persone che vi sono ricoverate. Paolo Pescucci (Salviamo Campo di Marte) ha chiesto che il comune acquisisca la proprietà dell'ex ospedale. È intervenuta anche una cittadina che si è lamentata della realtà dello hospice San Cataldo.



Tra i consiglieri, Renato Bonturi (PD) ha riconosciuto il ruolo positivo dei comitati e si è detto d'accordo sul fatto che Campo di Marte resti a destinazione sociosanitaria. Ha però espresso perplessità sull'idea che il comune possa acquistare la struttura. Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) ha ricordato il suo impegno nel comitato dedicato a Raffaello Papeschi e ha espresso forti critiche all'organizzazione dei servizi sanitari per post-acuti. Su questo punto ha invitato il comune a farsi carico del problema. L'assessore al sociale Lucia Del Chiaro ha ricordato l'impegno dell'amministrazione per ridurre le liste di attese nelle RSA.



Non è inoltre mancata qualche polemica sul fallimento del consiglio comunale straordinario aperto sulla sanità che era stato richiesto dalle minoranze a dicembre. In ogni caso, il 5 febbraio se ne terrà un altro, stavolta su richiesta del sindaco.