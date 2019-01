Politica



Comune, centrodestra e civiche votano no al bilancio: "Per rilanciare Lucca serve altro"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 15:04

Voto contrario sul bilancio preventivo 2019 del Comune, perchè non è all'altezza delle aspettative della città e dei suoi abitanti in termini di sviluppo, conseguente approvazione di un ordine del giorno che scuota la giunta ad avere maggiore incisività per il rilancio del territorio, al palo su troppe questioni. E' la strategia adottata dal centrodestra nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, in cui i gruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento si sono espressi negativamente anche sul Dup, il documento unico di programmazione, ritenuto non idoneo ad affrontare le sfide del futuro e cominciare finalmente ad essere concreti ma anche a pensare in grande. E' per questo che i consiglieri comunali dello schieramento hanno elaborato un documento, poi approvato dall'assemblea di Palazzo Santini con i voti proprio degli esponenti civici e di centrodestra e l'astensione del centrosinistra, in cui si individuano invece i temi su cui puntare per il rilancio: incentivi per la creazione di posti di lavoro e piu' sostegno a famiglie, natalità e fasce deboli della popolazione, rilancio delle opere pubbliche e dell'edilizia privata per il recupero del patrimonio edilizio esistente attraversi sgravi fiscali, investimenti per un cambio di passo nel settore turistico, che ha bisogno di un un salto di qualità con serie politiche promozionali e l'impegno per il raggiungimento di traguardi ambiziosi per l'immagine nazionale e internazionale della città, come la candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura. Secondo i gruppi consiliari di opposizione, la giunta e il Comune devono osare di più e uscire dal torpore che ha contrassegnato sia il precedente mandato che quello in corso.



Ecco il testo dell'ordine del giorno approvato

Premesso che il triennio 2019-2021 sarà fondamentale per il rilancio della città di Lucca e della sua economia, tenuto conto che il bilancio è l'atto politico fondamentale per gettare le basi di una futura crescita, considerato che l'amministrazione ha un ruolo fondamentale nella programmazione e che gli obiettivi dovranno essere piu' ambiziosi rispetto a quelli perseguiti fino ad oggi

si impegna il sindaco e la giunta

a incentivare politiche per il lavoro e la famiglia, in particolare al sostegno della natalità e delle fasce deboli della popolazione.

a incentivare un rilancio delle opere pubbliche finalizzato a far uscire Lucca dall'isolamento infrastrutturale in cui si trova.

a rilanciare l'edilizia privata attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con fome di incentivazione e sgravi (ad esempio Imu) per chi investe, prevedendo inoltre nuove forme di project financing per la realizzazione di opere pubbliche.

a prevedere progetti e investimenti per un salto di qualità del turismo, anche attraverso il raggiungimento di importanti traguardi come la candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura.