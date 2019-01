Politica



Consani (SìAmoLucca): "Anziani, stangata del 600 per cento per l'abbonamento bus. Il Comune che fa? "

martedì, 8 gennaio 2019, 15:14

"Gli anziani sono in rivolta per il mega rincaro dell'abbonamento degli autobus Ctt Nord, con aumenti fino al 600 per cento, e il Comune di Lucca sta a guardare, affermando laconicamente che con la prossima variazione di bilancio (fra qualche mese bene che vada) c'è la possibilità che si liberino risorse per calmierare gli aumenti. Visto che la stangata è per colpa della Regione, perché il sindaco Tambellini e l'amministrazione di centrosinistra, anziché dar manforte al presidente Rossi sostenendo che saranno al suo fianco per il ricorso alla Corte costituzionale contro il decreto Salvini, non fanno qualcosa di concreto invece per convincere il Governatore a fare marcia indietro su questo salasso?". Lo sostiene in una nota il consigliere comunale di SìAmoLucca, Cristina Consani. "Le categorie più deboli, bambini e anziani, dovrebbero essere le prime tutelate dal Comune - spiega - invece qua si fa il contrario. Si chiude Villa Santa Maria, si lasciano al freddo i locali delle "Chiavi d'oro" e per ultimo si aumenta del 600 per cento l'abbonamento agli autobus di CTT riservato agli over 70, ovvero l'ex carta argento. Speriamo davvero che con la prossima variazione di bilancio si riescano davvero a liberare quelle risorse necessarie per contenere questo aumento sproporzionato, vigileremo affinché avvenga. Ma nel frattempo la situazione per gli anziani che vogliono spostarsi con il mezzo pubblico è diventata insostenibile. I possessori della Carta argento finora pagavano 50 euro per l'annuale urbano, ora 260 euro o 310 a seconda che si superi o meno una determinata soglia Isee. Roba da matti. E' questa - conclude la Consani - la strategia per rilanciare il trasporto pubblico, su cui peraltro si è già intervenuti in passato con drastiche riduzioni delle corse dai quartieri e dalle frazioni?".