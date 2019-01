Politica



Consiglio, è ancora scontro tra centrosinistra e M5S

mercoledì, 9 gennaio 2019, 10:02

di eliseo biancalana

Nuove polemiche in consiglio comunale tra centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Il capogruppo pentastellato è tornato ad attaccare la maggioranza e la presidenza del consiglio comunale per la gestione dell'aula e stavolta ha pure preso di mira il segretario comunale Corrado Grimaldi.

Nella precedente seduta il consigliere comunale era stato espulso dall'aula dal presidente del consiglio Francesco Battistini per aver detto una parolaccia. Bindocci ha fatto riferimento all'episodio, prendendo la parola durante la seduta di ieri, attaccando gli altri consiglieri comunali per non essere intervenuti in sua difesa. "Silenzio vergognoso" ha accusato il grillino, che si è più volte rivolto agli altri membri dell'aula di Palazzo Santini chiamandoli "purtroppo colleghi". Dopo aver utilizzato circa una decina di volte questa espressione è stato formalmente richiamato dal presidente del consiglio comunale. La posizione del consigliere pentastellato è apparsa isolata dal resto delle minoranze, dove nessuno è intervenuto in suo supporto.

Sul piano dei provvedimenti, il Movimento 5 Stelle si è inoltre opposto, pressoché in solitudine, sia alla proposta di modifica dello statuto sulla rappresentanza legale dell'ente sia al nuovo regolamento sui contributi, entrambi presentati in aula dall'assessore Gabriele Bove. La prima proposta è comunque passata a larga maggioranza, con centrosinistra e centrodestra concordi nel ritenere che si tratta di un modo di snellire le procedure, perché non sarà più necessario che sia la giunta comunale a doversi esprimere sui ricorsi in giudizio dell'ente locale. Sul regolamento il capogruppo 5 Stelle ha chiesto e ottenuto che venisse votato articolo per articolo (erano 29) e ha presentato ben 11 emendamenti, che però hanno avuto tutti un parere di regolarità tecnico negativo da parte del segretario comunale. "Un giudizio politico" ha accusato il consigliere. "Chiedo di rigettare questi emendamenti – è intervenuto il sindaco Alessandro Tambellini – perché sono semplicemente insignificanti per il valore del testo". Alla fine la maggioranza ha seguito l'indicazione del primo cittadino e nella notte il regolamento è stato approvato, senza gli emendamenti, con un solo voto contrario.

Nella tarda ora il consiglio ha anche approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2019-21, presentato dall'assessore Celestino Marchini. Per quest'anno sono previsti interventi per 21 milioni e mezzo di euro. La pratica è passata con 18 voti favorevoli e 5 contrari.