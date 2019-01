Politica



Criticità in consiglio, opposizioni ricevute dal prefetto

venerdì, 25 gennaio 2019, 11:03

di eliseo biancalana

Nella mattinata di oggi i capigruppo delle minoranze in consiglio comunale sono stati ricevuti dal prefetto Maria Laura Simonetti. Gli esponenti delle opposizioni si sono lamentati di vari atteggiamenti della maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale.



Erano presenti Massimiliano Bindocci (M5S), Remo Santini (SìAmo Lucca), Serena Borselli (Lucca in Movimento) e Marco Martinelli (Forza Italia). I capigruppo avevano chiesto l'incontro dopo che la maggioranza di centrosinistra aveva fatto fallire il consiglio straordinario sulla sanità che era stato voluto dalle minoranze.



I consiglieri hanno inoltre lamentato al prefetto diverse criticità nel rispetto del regolamento del consiglio, nei tempi di risposta alle interrogazioni e nell'organizzazione dell'attività delle commissioni consiliari.