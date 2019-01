Politica



Cure intermedie, audizione di Marco Farnè (USL Toscana Nord-Ovest) in commissione sociale

venerdì, 11 gennaio 2019, 12:23

di eliseo biancalana

Si è svolta stamani in commissione consiliare sociale l'audizione del dottor Marco Farnè, direttore di medicina di comunità dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest nell'ambito territoriale di Lucca. Di fronte ai consiglieri comunali, il medico ha relazionato sulla situazione delle cure intermedie in lucchesia.

Farnè ha detto che presso l'Agenzia di continuità ospedale territorio (Acot) di Lucca è impiegata stabilmente una equipe multidisciplinare che viene allertata prontamente dai servizi ospedalieri sulle problematiche di tipo sanitario o sociosanitario. Una volta ricevute le informazioni sul malato, l'Acot può attivare due risposte: o fornire buoni servizi, dalla durata di 20 giorni, oppure può attivare le cure intermedie per 15 giorni (rinnovabili). Tra le problematiche riscontrate, Farnè ha menzionato una certa "difficoltà" nei rapporti con i servizi sociali comunali. Inoltre, il medico ha sottolineato fatto che le cure intermedie sono spesso "erroneamente" considerate come cure di basso livello intensivo, perché spesso finiscono per supplire l'assenza di questo servizio a livello locale. Farné ha anche accennato alla situazione degli hospice per i pazienti oncologici, invitando a non considerare questi luoghi come dei "binari morti", poiché è possibile il rientro del paziente a casa, in accordo con i familiari e seguito da medici specializzati in cure palliative.

Durante la seduta, presieduta da Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini), la consigliera Cristina Petretti (PD) ha suggerito che i medici ospedalieri seguano come consulenti i pazienti anche nella fase delle cure intermedie. "Sarebbe una carta vincente" ha riconosciuto Farnè, che però ha rilevato le resistenze, anche normative, a un simile cambiamento. Il consigliere Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), in base alla sua esperienza di medico, ha invece notato come il pronto soccorso finisca per essere ingolfato da pazienti che sarebbero meglio indirizzati verso i servizi offerti dall'Acot.