Politica



Decreto sicurezza, il sindaco e l'assessore Del Chiaro a Roma per incontrare Anci nazionale

mercoledì, 9 gennaio 2019, 17:56

Prosegue il lavoro del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, per chiedere che venga cambiato il decreto sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 13.Domani (giovedì 10 gennaio), infatti, il sindaco sarà a Roma insieme con l'assessora al sociale Lucia Del Chiaro per incontrare Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci nazionale.

"Nei giorni scorsi avevo scritto al presidente Decaro per chiedere un incontro così da approfondire la posizione di Anci rispetto al decreto sicurezza - spiega il sindaco - Una legge che, come ho già avuto modo di dichiarare, va cambiata al più presto perché profondamente iniqua, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 13, che cozza con i diritti fondamentali di ogni essere umano, sanciti anche nella nostra Costituzione. Mi sono da subito mosso per chiedere al Governo un passo indietro rispetto a questo decreto: Anci avrà modo di confrontarsi con il presidente Conte e il ministro Salvini e l'incontro di domani, al quale parteciperanno anche altri sindaci italiani, servirà proprio per fare luce sull'argomento e prendere una posizione forte rispetto a una legge che, così come concepita oggi, avrà solo il merito di creare ulteriore insicurezza nei nostri territori. La soluzione per gestire un fenomeno complesso come quello della migrazione è tenere per strada le persone? Non credo. Agli slogan e alle soluzioni demagogiche preferisco la concretezza e la responsabilità. Anche per questo motivo ribadisco il mio appoggio al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che ricorrerà alla Consulta".