Politica



Del Greco (Pd): "Positiva la raccolta firme per l'educazione civica"

lunedì, 7 gennaio 2019, 11:37

La raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado' si conclude con un bel segno più per Lucca.



Così come riportato nella proposta di legge promossa da Anci, è fondamentale dedicare cura alla formazione di una coscienza civica, sotto tutti gli aspetti, potrà assicurare preziosi alleati a tutte quelle persone che combattono ogni giorno per il rispetto delle regole e della legalità.



Sono state consegnate le firme ad Anci.



Anche Lucca ha fatto la sua parte e la consigliera Silvia Del Greco (Pd) che ha lanciato la raccolta si ritiene più che soddisfatta del risultato ottenuto.



Voglio ringraziare tutti i firmatari, tutti coloro che hanno ritenuto questa raccolta firme utile per le generazioni future, grazie ai consiglieri Iacopo Massagli (lista civica) e Francesco Lucarini (Sinistra con Tambellini) per tutto l'aiuto e la dedizione, grazie anche all'assessora Vietina e a tutta l'amministrazione di Lucca che ci ha sostenuto dal principio e a tutti i quei giovani che hanno contribuito attivamente alla raccolta.