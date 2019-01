Politica



Di Vito (SìAmoLucca): "Nuovo direttore generale Asl, serve nomina di livello, non politica"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:41

"Per la nomina del nuovo direttore generale dell'Asl Nord Ovest, bisogna evitare che si facciano scelte in base a logiche politiche o partitiche, che la nomina stessa sia lasciata ad un ampia discrezionalità del Presidente della Regione, vengano meno le regole legislative nella scelta di una cosi importante figura amministrativa e che l'azione amministrativa si svincoli dal rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e del giusto procedimento". Lo sostiene il consigliere comunale Alessandro Di Vito (SìAmoLucca) in un'interrogazione rivolta al sindaco. "Tambellini è il Presidente della Conferenza Zonale Integrata dell' Area Territoriale dell' ex Azienda USL 2 Lucca e al tempo stesso è uno dei cinque membri dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest - spiega Di Vito -. I gestori della sanità devono essere scelti secondo la competenza e il merito, sulla professionalità dimostrata e su una ottimale formazione che garantisca ai cittadini la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario. Sulla stampa è stata pubblicata l'anticipazione che alla direzione generale dell'Asl verrebbe nominata l'attuale direttore amministrativo Maria Letizia Casani". Nell'interrogazione, Di Vito chiede di relazionare sul percorso che sta portando dal 1 novembre 2018 alla nomina del Direttore Generale, se c'è stato un confronto tra Presidente della Regione e Conferenza Aziendale dei Sindaci, la posizione che ha preso o intende prendere il sindaco di Lucca a nome dei residenti nell'Area Territoriale dell'ex-Azienda USL 2 di Lucca, le motivazioni per l'esclusione di altri importanti candidati che avevano già avuto una precedente esperienza sui nostri territori e che erano di nuovo interessati alla Direzione dell'Azienda USL Toscana Nord e se la Conferenza Aziendale dei Sindaci è arrivata ad una deliberazione con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.