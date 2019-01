Politica



Disagi per i pedoni, Lega attacca Tambellini

venerdì, 11 gennaio 2019, 11:00

Il segretario della Lega di Lucca e piana, Marcella Maniglia, attacca il sindaco Alessandro Tambellini per i disagi nella circolazione pedonale dei cittadini di Sant'Anna e di tutte le frazioni del comune.



"Sosteniamo i cittadini di Sant'Anna e di tutte le altre frazioni di Lucca che lamentano disagi per la circolazione a piedi - esordisce -. Auto che viaggiano a velocità elevata, smog e tossine prodotti dalle soste ai semafori o a causa del traffico intenso intorno alle rotatorie, limiti di velocità talvolta inesistenti o comunque non rispettati, sono per i cittadini, deterrenti sufficienti per non intraprendere una passeggiata a piedi".



"Pensiamo - incalza - ai genitori che spingono carrozzine e passeggini all'altezza dei tubi di scappamento. Problema sentito maggiormente da coloro che non hanno un mezzo proprio, come ad esempio gli anziani, che spesso rimangono chiusi in casa. Ricordiamo con dispiacere l'anziana donna che in viale Luporini venne travolta da un'auto pochi mesi fa, appena uscita da casa e che perse la vita in quel terribile incidente. Forse si poteva evitare, anche se, con il senno del poi, sembra tutto possibile, ma è una certezza che l'amministrazione comunale targata PD abbia altro a cui pensare, motivo per il quale nulla è stato fatto, né l'incremento dell'illuminazione pubblica né i rallentatori artificiali né la predisposizione di un impianto per il controllo della velocità".



"Come Lega - conclude -, il nostro consigliere comunale, Giovanni Minniti, predisporrà un'interrogazione in merito, alla quale si spera che il sindaco dia risposta, visto che ultimamente ha evitato anche di svolgere quella competenza insita nel suo ruolo di primo cittadino. "