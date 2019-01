Disobbedisco

Politica



sabato, 5 gennaio 2019

"Lucca farà la sua parte". Così il sindaco Alessandro Tambellini commenta la decisione del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, di presentare ricorso formale alla Corte Costituzionale rispetto al decreto sicurezza. "Sono contento che la Regione, come avevo chiesto e annunciato, sia pronta a sostenere un ricorso alla Corte Costituzionale per il decreto sicurezza. Una legge che va cambiata: non si possono negare i diritti fondamentali e non è accettabile che un tema complesso come quello della migrazione venga totalmente scaricato sulle spalle dei cittadini, dei sindaci e quindi dei singoli comuni. Non servono slogan, serve collaborazione e consapevolezza: per questo motivo sarò al fianco del Governatore Rossi e della Regione Toscana e di tutti gli altri sindaci impegnati come me in queste ore per intraprendere insieme la strada del cambiamento rispetto al decreto sicurezza. Le leggi ingiuste si cambiano".