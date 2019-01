Politica



Elezioni amministrative 2017: antifascismo, una strategia studiata a tavolino

venerdì, 25 gennaio 2019, 16:42

di aldo grandi

In un periodo in cui si fa un gran parlare - a volte a sproposito - di fascismo e antifascismo, può avere un senso riandare alla memoria di quell'estate 2016 quando, al ballottaggio per le elezioni amministrative se la giocarono Alessandro Tambellini per il centrosinistra e Remo Santini per il centrodestra. I risultati del primo turno fecero chiaramente emergere l'emorragia di voti per il sindaco in carica, appunto Tambellini del Pd e il rischio, concreto, di una vittoria delle destre tra cui era, anche, CasaPound, vista dalla sinistra come il fumo negli occhi e nuova bandiera del fascismo risorgente nonostante Fabio Barsanti, suo rappresentante e segretario a Lucca, avesse più volte evitato di cadere nelle provocazioni.

All'epoca il Pd lucchese, fino a qualche mese prima in un clima da fratelli coltelli, aveva ritrovato l'unità sotto la spinta e con la regia di Stefano Bruzzesi, 56 anni, un esperto di pubbliche relazioni, dirigente di azienda e con un curriculum politico di tutto rispetto. Mandato a gestire la patata bollente lucchese dove, fino a poco tempo prima, si guardavano in cagnesco renziani e bersaniani, Bruzzesi nella veste di commissario politico riuscì a trovare un punto di incontro e a portare la sinistra lucchese sostanzialmente unita al voto delle amministrative 2016.

Dopo il ballottaggio, quando apparve evidente il timore di una sconfitta clamorosa per Tambellini, i maggiorenti del partito lucchese con Bruzzesi in testa, sedettero intorno ad un tavolo cercando di trovare un argomento che potesse rappresentare un cavallo di Troia da infilare nel campo avverso. Ed è qui che emersero l'intelligenza politica e tattica oltreché la spregiudicatezza politica di Stefano Bruzzesi, ex giovane dc della corrente dorotea, ex assistente del direttore della «Nazione» Umberto Cecchi al tempo in cui era parlamentare di Forza Italia, ex assistente del ministro Lamberto Dini ed anche ex assessore comunale a Firenze.

Approfittando del fatto che Remo Santini non aveva manifestato alcuna espressa richiesta di appoggio ad alcun partito, tantomeno a Barsanti e al suo quasi 9 per cento di CasaPound, la strategia messa a punto a tavolino fu quella di giocarsi tutto sul fronte dell'antifascismo, ossia convincere e coinvolgere più gente possibile che fosse disposta a mobilitarsi per una campagna elettorale full immersion in cui il paventato rischio di un rigurgito fascista a Lucca era tutt'altro che campato in aria.

Fu così che, dietro la guida attenta e puntuale di Bruzzesi, esponenti politici e semplici militanti o simpatizzanti del partito democratico e della sinistra lucchese in generale, iniziarono una sorta di tour de force che durò un paio di settimane e che, a suon di campanelli premuti e propaganda porta a porta e vis à vis - fece scalpore il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio immortalata da un anonimo fotografo mentre stava recandosi, in compagnia di un dirigente del comune di Altopascio e di un collega di partito, a suonare i campanelli delle abitazioni della periferia cittadina - riuscì a incutere in molti elettori la convinzione di essere ad un passo dall'avvento di un nuovo fascismo a Lucca.

Non fu quindi, la strategia elettorale della sinistra lucchese, il prodotto di una convinzione e di una reale paura, bensì una campagna studiata a tavolino in quanto ritenuta l'ultimo espediente per cercare di scongiurare un eventuale sorpasso del nemico. Da notare che, nei mesi successivi alla vittoria del fronte Pd a Lucca, proprio Stefano Bruzzesi, uno dei pochi ad aver salvato capra e cavoli negli ultimi tornanti elettorali, venne silurato senza tanti complimenti dall'allora segretario generale del Pd toscano Dario Parrini. Bruzzesi ha avuto occasione di tornare più di una volta a Lucca e in una di queste occasioni ha raccontato come andarono le cose.