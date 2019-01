Politica



Equità contribuitiva, sostegno agli ultimi, investimenti per il territorio: Bianucci (Sinistra con) promuove il bilancio di previsione del Comune

mercoledì, 16 gennaio 2019, 14:34

"Il bilancio del Comune di Lucca è oggi più solido e più equo. L'impegno, che è stato negli ultimi anni assicurato in maniera continuativa in questa direzione, ha ricadute dirette sulla vita dei cittadini. Permette di aiutare con maggior forza e strumenti gli ultimi: nel 2019, saranno 800 in più le esenzioni Irpef, nei confronti di chi è in difficoltà. E contemporaneamente aumenteranno le quote sociali, a tutela degli anziano non autosufficienti. Crescono anche gli investimenti per il territorio: proprio in virtù del ritrovato equilibrio, potranno già da questa annualità essere attinte risorse aggiuntive dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere importanti, come ad esempio quella per la riqualificazione dell'acquedotto del Nottolini e quella per il recupero del cimitero urbano di Sant'Anna".

Il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, promuove il bilancio di previsione del Comune di Lucca, approvato durante l'ultima seduta del Consiglio comunale.

"Lo strumento finanziario riesce a centrare tre punti importanti: equità contributiva, sostegno agli ultimi, investimenti per la sicurezza del territorio – sottolinea il consigliere Bianucci – I numeri tracciano la fotografia di un bilancio finalmente risanato: a fine anno la cassa ha chiuso con un saldo positivo di 11 milioni e mezzo di euro; il tempo di pagamento dei fornitori è sceso a 45 giorni. Merito, questo, di un lunghissimo e meticoloso lavoro: che negli ultimi sei anni ha permesso finalmente di lasciarsi alle spalle le difficoltà e i buchi di bilancio, ereditati all'inizio dell'Amministrazione Tambellini, in particolare legati al trasporto pubblico e al teatro cittadino. E anche nella gestione delle partecipate, è stato realizzato un percorso importante di chiarezza e buona gestione: rispetto ai debiti del passato, oggi la Lucca Holding riesce a distribuire dividendi, direttamente alla comunità, stabilmente superiori al milione e 800mila euro annui. Particolarmente accurato è stato pure l'impegno per la piena equità contributiva: gli accertamenti portati avanti sulle imposte fiscali e di soggiorno, per esempio, ci permettono adesso entrate maggiori e continuative. E pagare tutti è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per pagare il giusto e meno".