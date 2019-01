Politica



FdI: "Bolsonaro a Lucca, chiusura inaccettabile del Pd"

giovedì, 17 gennaio 2019, 11:47

"La visita del presidente del Brasile Jair Bolsonaro sarebbe una magnifica opportunità di scambio per la nostra città. Il Paese latinoamericano ha un mercato che conta 210 milioni di consumatori e la Borsa, in un periodo caratterizzato da un'importante recessione, ha reagito positivamente all'elezione del nuovo capo dello Stato. Bolsonaro è mal visto dalle sinistre per i toni usati in campagna elettorale, ma queste si sono rivelate sorde quando, una volta insediatosi, il presidente ha dichiarato senza mezzi termini che governerà 'a vantaggio di tutti, senza differenza di classe sociale, razza, sesso, colore della pelle, età o religione'. Bolsonaro ha contribuito a restituirci un latitante come Cesare Battisti simbolo di quel terrorismo del quale i sedicenti democratici dovrebbero vergognarsi. Il Pd lucchese, che volenti o nolenti governa il comune, non ha avuto una sola parola per l'arresto di quell'assassino, mentre non ha perso tempo nell'attaccare un capo dello Stato di un Paese democratico" lo scrive Fratelli d'Italia Provincia di Lucca.

"Il consigliere comunale del Pd Gianni Giannini si è impegnato nel denigrare Bolsonaro utilizzando la vecchia parola magica 'fascista', con la quale politici come lui sono convinti di poter dire qualsiasi cosa e passare automaticamente dalla parte della ragione – prosegue FdI – Il sindaco Tambellini, anziché ammonire il suo compagno, sottolinea che qualora il presidente brasiliano arrivasse a Lucca sarebbe ricevuto per dovere istituzionale, ma 'rimarca' la sua distanza ideologica; in pratica il messaggio è: 'Venga pure, ma la farò sentire in imbarazzo'; un primo cittadino non può permettersi di 'rimarcare' in una simile occasione, vuoi per protocollo ma soprattutto perché significa che non sa svolgere il compito (istituzionale, appunto) che i cittadini gli hanno affidato".

"Il Pd dimostra quindi una chiusura inaccettabile – prosegue il partito di Giorgia Meloni – e un'incapacità di vedere cosa succede fuori dalla mura di Lucca e di coglierne le opportunità: rapportarsi con Bolsonaro sarebbe un prezioso scambio ad ogni livello (ideologico, economico, sociale e culturale) che potrebbe portare benefici sia alla piccola Lucca che al grande Brasile".

"FdI è a fianco a Ilaria Del Bianco e all'Associazione Lucchesi nel Mondo alla quale garantirà pieno sostegno in caso fosse attaccata su questa vicenda e alla quale chiede di andare avanti con coraggio e di far sì che un personaggio di origini lucchesi così illustre possa visitare la città – chiude Fratelli d'Italia –. Abbiamo capito che chi governa Lucca si troverebbe in imbarazzo per l'eventuale arrivo di Bolsonaro, quindi ci dichiariamo disponibili a ospitarlo come merita e a dare il nostro contribuito affinché il suo soggiorno possa essere piacevole".