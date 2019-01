Politica



FdI su piazze mercatali: "Come è possibile che i lavori siano ultimati e consegnati senza che sia stato redatto un verbale di fine lavori e di collaudo delle opere?"

mercoledì, 2 gennaio 2019, 16:29

Il dipartimento urbanistica e Lavori Pubblici di Fratelli d'Italia Lucca replica alle risposte date dall'amministrazione comunale in merito alle osservazioni del partito di Giorgia Meloni sui lavori effettuati per le piazze cittadine: "Sulle piazze mercatali – scrive FdI – è la prima volta che il Comune ci risponde, anche se non sappiano nel merito chi lo abbia fatto, se l'ufficio stampa o l'assessore competente. Al di là della meraviglia siamo rimasti basiti della risposta, che non è una risposta ai nostri rilievi, precisiamo: Nel comunicato si legge 'Proprio per questo (...) gli uffici non hanno redatto nessun certificato di regolare esecuzione (...)'. Affermazione gravissima che meriterebbe una indagine da parte degli organi inquirenti. Come è possibile che i lavori siano ultimati e consegnati all'amministrazione e resi usufruibili dalla cittadinanza senza che sia stato redatto un verbale di fine lavori e di collaudo delle opere? Se un privato agisse nella stessa maniera, forse, qualche organo istituzionale avrebbe già fatto partire qualche avviso di garanzia".

"Si dice anche che i lavori 'sono stati realizzati senza alcun prelievo dal bilancio comunale...' Ed a tale proposito ci risulterebbe, vorremo sbagliarci, acceso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per 250 mila euro (Pos. 6033156) L'eventuale mutuo a carico di chi sarebbe? – si interroga Fratelli d'Italia – Inoltre risulterebbe pagata dal Comune anche una notula professionale di 7 mila 866,56 euro all'archeologa incaricata mentre tale incarico doveva far parte delle migliorie proposte dalle ditte vincitrici dell'appalto ed a carico delle stesse".

"Il nostro rappresentante in Consiglio Comunale ha protocollato una nuova richiesta di accesso agli atti chiedendo ulteriori documentazioni. Se quanto sopra dichiarato corrispondesse al vero chi ha redatto il comunicato si rende conto che avrebbe dichiarato il falso? Esistono controlli e verbali con date certe e protocollati effettuati durante l'esecuzione dei lavori al fine della verifica che tutto quanto previsto, comprese le migliorie offerte e che hanno fatto vincere la gara, sia stato rispettato? Le migliorie proposte dalle ditte sono state effettivamente realizzate? Visti i risultati ottenuti, sono sotto gli occhi di tutti, almeno di chi vuole vedere, i risultati, un lavoro che ad essere buoni dovrebbe essere completamente rifatto, le fideiussioni date a garanzia sono sempre vigenti e dall'amministrazione sono state avviate le procedure per eventuali richieste danni? Non basta una semplice segnalazione come viene citato nel comunicato – chiude FdI – Gli appalti sono una questione molto seria, si spendono soldi di tutti ma purtroppo molte volte vengono gestiti con molta superficialità e le Ditte, ben consapevoli delle lacune che presentano le amministrazioni, ne approfittano".