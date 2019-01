Politica



Forza Italia contro il reddito di cittadinanza: "I giovani non sono tutti poltronari"

sabato, 26 gennaio 2019, 15:08

di eliseo biancalana

Sono passati 25 anni da quando Silvio Berlusconi fondò Forza Italia. In occasione della ricorrenza, questo fine settimana i militanti del partito saranno nelle piazze. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dai vertici azzurri, che hanno fatto il punto sulla situazione politica nazionale e locale. Sono intervenuti il vicecoordinatore regionale senatore Massimo Mallegni, il coordinatore provinciale e consigliere regionale Maurizio Marchetti e il responsabile del movimento giovanile Matteo Scannerini, che si sono presentati ai giornalisti indossando dei gilet azzurri con le frasi "Meno tasse e più lavoro" e "Giù le mani dalle pensioni".

"I principi fondamentali sono rimasti gli stessi – ha detto Mallegni facendo riferimento al venticinquennale del partito –. Abbiamo cambiato tutto l'armamentario". Parlando della propria attività in parlamento, il senatore ha rivendicando come successo politico personale l'approvazione in commissione di un emendamento che mette a disposizione dei comuni circa 300 milioni di euro dai fondi comunali Imu-Tasi. Mallegni ha poi attaccato il partito di Matteo Salvini: "La Lega è scomparsa dall'agenda economica del governo". Gli azzurri sono critici soprattutto nei confronti del reddito di cittadinanza, visto come "un incentivo a non far nulla". "I giovani non sono tutti poltronari – ha detto Scannerini –. Noi ragazzi non abbiamo bisogno dell'elemosina: noi vogliamo lavorare. Non ci compreranno". Mallegni ha comunque difeso Salvini sul "caso Diciotti", annunciando che il gruppo parlamentare azzurro voterà contro un'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere.

Delle vicende locali ha parlato Marchetti, che ha detto che in provincia di Lucca Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si presenteranno uniti alle amministrative. A detta del consigliere, al massimo tra due settimane si saprà il nome del candidato sindaco a Capannori. Marchetti ha poi attaccato il centrosinistra lucchese per i ritardi su viabilità e Ponte sul Serchio. Duro il giudizio sulla giunta D'Ambrosio ad Altopascio: "L'inesperienza è totale".

Non è mancato qualche accenno a una presunta freddezza nei rapporti tra i vertici del partito e i due consiglieri comunali del capoluogo, Marco Martinelli e Simona Testaferrata. I due consiglieri erano attesi dopo la conferenza stampa per un "chiarimento" presso la sede del partito, ma poi l'incontro è stato rimandato.